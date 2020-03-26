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OPPO планирует выпустить смартфон Find X2 Lite с пятью камерами

Недавняя утечка свидетельствует о том, что компания OPPO планирует выпустить смартфон с пятью камерами. Первые изображения будущего Find X2 Lite уже появились в Сети.

Похоже, что Oppo готовится представить новое устройство среднего класса, которое расширит флагманскую серию смартфонов. Фактически, первый рендер Find X2 Lite уже появился в Сети. Многие пользователи отмечали его схожесть с Reno3 Youth. Изображения также продемонстрировали 6,4-дюймовый дисплей, которые имеет небольшой вырез в форме капли на месте фронтального объектива. Известно, что для этой новинки разработчики задействуют технологию Super AMOLED.

А вот на задней панели эксперты отмечают наличие 4 камер, расположенных вертикально. На данный момент до сих пор нет подробностей, связанных с техническими характеристиками Find X2 Lite, но специалисты предполагают, что девайс может быть оснащен процессором Snapdragon 765, 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти. Он также получит Android 10, поддержку Dual SIM, а также аккумулятор на 4025 мАч. Стоит отметить, что компания пока не анонсировала стоимость и дату выхода смартфона, который станет дешевой версией Find X2.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:26

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