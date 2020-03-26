OPPO планирует выпустить смартфон Find X2 Lite с пятью камерами
Недавняя утечка свидетельствует о том, что компания OPPO планирует выпустить смартфон с пятью камерами. Первые изображения будущего Find X2 Lite уже появились в Сети.
Похоже, что Oppo готовится представить новое устройство среднего класса, которое расширит флагманскую серию смартфонов. Фактически, первый рендер Find X2 Lite уже появился в Сети. Многие пользователи отмечали его схожесть с Reno3 Youth. Изображения также продемонстрировали 6,4-дюймовый дисплей, которые имеет небольшой вырез в форме капли на месте фронтального объектива. Известно, что для этой новинки разработчики задействуют технологию Super AMOLED.
А вот на задней панели эксперты отмечают наличие 4 камер, расположенных вертикально. На данный момент до сих пор нет подробностей, связанных с техническими характеристиками Find X2 Lite, но специалисты предполагают, что девайс может быть оснащен процессором Snapdragon 765, 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти. Он также получит Android 10, поддержку Dual SIM, а также аккумулятор на 4025 мАч. Стоит отметить, что компания пока не анонсировала стоимость и дату выхода смартфона, который станет дешевой версией Find X2.
Похоже, что Oppo готовится представить новое устройство среднего класса, которое расширит флагманскую серию смартфонов. Фактически, первый рендер Find X2 Lite уже появился в Сети. Многие пользователи отмечали его схожесть с Reno3 Youth. Изображения также продемонстрировали 6,4-дюймовый дисплей, которые имеет небольшой вырез в форме капли на месте фронтального объектива. Известно, что для этой новинки разработчики задействуют технологию Super AMOLED.
А вот на задней панели эксперты отмечают наличие 4 камер, расположенных вертикально. На данный момент до сих пор нет подробностей, связанных с техническими характеристиками Find X2 Lite, но специалисты предполагают, что девайс может быть оснащен процессором Snapdragon 765, 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти. Он также получит Android 10, поддержку Dual SIM, а также аккумулятор на 4025 мАч. Стоит отметить, что компания пока не анонсировала стоимость и дату выхода смартфона, который станет дешевой версией Find X2.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:26