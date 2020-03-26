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УАЗ «Профи» превратили в 6-метровый дом на колесах стоимостью 2,7 млн рублей

Специалисты владимирской компании Camper33, которая специализируется на создании домов на колесах, разработали очередную новинку. В этот раз в основу кемпингового транспорта был положен отечественный внедорожник УАЗ «Профи».
УАЗ «Профи» превратили в 6-метровый дом на колесах стоимостью 2,7 млн рублей

Примечательно, что первый экземпляр такого транспорта уже выставлен на продажу по цене 2 699 000 рублей. Длина новинки составляет целых 6 метров, более того, между кабиной и жилым отсеком инженеры компании сумели разместить дверь, а сзади добавили три пассажирских места с ремнями безопасности.

Во время стоянки в кемпере можно разложить три кровати, одну 2-местную и две 1-местные, поэтому транспорт прекрасно подойдет для стандартной семьи из четырех человек. В жилом отсеке присутствуют душевая кабина, санузел, кухня, холодильник, небольшой водонагреватель, газовая плита и микроволновая печь. Дополнительно кемпер оснащен 120-литровым баком, в котором хранится вода, а также 95-литровым резервуаром для слива.

Оснащается новый кемпер на базе УАЗ «Профи» 2,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 150 лошадиных сил, который работает в паре с 5-ступенчатой МКПП с полным приводом. Большой вес жилого модуля вынудил инженеров добавить дополнительные листы рессор на задней подвеске автомобиля.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:20

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