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Новый iPad Pro испытали на прочность, согнув посередине

Предыдущие поколения iPad Pro критиковались за чрезмерную хрупкость, которую Apple никак не решалась исправить. Теперь эксперты испытали на прочность новую модель планшета, согнув его посередине.

Разбор составляющих Apple Pro 2020 iPad Pro, видео с которым недавно разместили на YouTube, предлагает подробный взгляд на внутренний дизайн нового планшета и компоненты, которые почти идентичны модели 2018 года. Несмотря на то, что компания не предоставила новой информации по технической части, сопутствующие тесты на прочность показали, что Apple не исправила проблему, связанную с хрупкостью планшета. Дисплей iPad Pro 2020 треснул после того, как блогер приложил немного усилий, согнув его.

После жалоб клиентов компания выпустила заявление по этому вопросу, в котором говорится, что ее технические нормативы допускают изгиб планшета не более, чем на 400 микрон с любой стороны. Кроме прочего, эксперт также рассказал о системе камер iPad Pro со сканером LiDAR и сравнил её с модулями iPhone 11 Pro. По предварительной информации, Apple уменьшила объём аккумулятора в 11-дюймовом iPad Pro с 7812 мАч до 7540 мАч.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:15

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