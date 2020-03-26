Новый iPad Pro испытали на прочность, согнув посередине





Разбор составляющих Apple Pro 2020 iPad Pro, видео с которым недавно разместили на YouTube, предлагает подробный взгляд на внутренний дизайн нового планшета и компоненты, которые почти идентичны модели 2018 года. Несмотря на то, что компания не предоставила новой информации по технической части, сопутствующие тесты на прочность показали, что Apple не исправила проблему, связанную с хрупкостью планшета. Дисплей iPad Pro 2020 треснул после того, как блогер приложил немного усилий, согнув его.После жалоб клиентов компания выпустила заявление по этому вопросу, в котором говорится, что ее технические нормативы допускают изгиб планшета не более, чем на 400 микрон с любой стороны. Кроме прочего, эксперт также рассказал о системе камер iPad Pro со сканером LiDAR и сравнил её с модулями iPhone 11 Pro. По предварительной информации, Apple уменьшила объём аккумулятора в 11-дюймовом iPad Pro с 7812 мАч до 7540 мАч.