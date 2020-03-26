Марк Богатырев намекнул на свадьбу с актрисой Татьяной Арнтгольц





О романтических отношениях между Марком Богатыревым и Татьяной Арнтгольц стало известно в 2018 году. Поговаривали даже, что актёр сделал предложение своей избраннице. Летом 2019 года актриса была замечена с обручальным кольцом на пальце, с тех пор поклонники находятся в ожидании объявления даты свадьбы. Однако пара не торопится сообщать о радостном событии. В то же время Марк Богатырев рассказал, что это лишь дело времени.«Это в любом случае когда-то обязательно произойдет, и, скорее всего, в ближайшем будущем. На данный момент мы не женаты, однако это временно», — сообщил актёр. Стоит отметить, что Татьяна Арнгольц уже была замужем за Иваном Жидковым. Супруги прожили вместе почти пять лет и у них есть дочь Мария. Поговаривают, актёры часто ссорились, не шли на компромисс относительно бытовых вопросов. Но после расставания их отношения наладились. На данный момент они хорошо общаются ради ребенка. А Марк Богатырев женат не был, но он также пережил болезненное расставание с Еленой Подкаминской.Из-за проблем в личной и творческой жизни у него случился нервный срыв. Актёр утверждает, негативное влияние оказала внезапно обрушившаяся слава после выхода сериала «Кухня». «Я был узнаваемой личность, меня приглашали на интервью, а я терялся. У людей был определённый образ Марка Богатырева, не имевший со мной ничего общего. Позднее у меня возникали мысли: а вдруг я и правда сделал что-то грандиозное? Вероятнее всего, это и есть звездная болезнь», — рассказал артист.