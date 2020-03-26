Россияне больше доверяют биометрии, чем пин-кодам и паролям





Согласно проведенному опросу около половины респондентов доверяют платежным системам и банкам хранение своей биометрии – таковых авторы исследования насчитали 48%. Еще 26% граждан готовы доверить хранение биометрических данных производителям мобильных телефонов, 17% и 12% доверия россиян получили операторы сотовой связи и социальные сети соответственно.При этом отмечается, что в качестве биометрии подавляющее большинство опрошенных (92%) предпочитают отпечатки пальцев, однако пользуются этим способом для идентификации личности и аутентификации лишь 25% из всех. А вот лицо и голос для этого используют лишь 17% и 12% респондентов соответственно.В качестве главных преимуществ биометрии опрошенные называют удобство и простоту при оплате или проведении иных операций, а также более высокий уровень безопасности, особенно в случае кражи или утери своих мобильных устройств.