Эксперты: Пандемия COVID-19 сделала востребованными ряд профессий
Пандемия COVID-19 и связанные с ним карантинные меры лишили работы множества людей по всему миру. И все же, коронавирус сделал востребованными ряд профессий, считают эксперты из Национального агентства развития квалификации.
Специалист по кадрам Александр Лейбович сообщил, что время карантина повысило спрос на определенные специальности. Особенно востребованными стали профессии из сферы логистики, которые касаются не только доставки еды, но и составления схем оборота товаров с поставщиками услуг. Несмотря на подобное преимущество, мировая экономика и производительность труда существенно пострадают из-за удаленной формы работы, считает Лейбович.
Все же, подобное падение станет временным, за которым последует незначительный рост продуктивности. Днями ранее Владимир Путин заявлял, что отечественные специалисты могут подавить вспышку коронавируса в стране не раньше, чем через три месяца. По последним данным, на территории РФ случаи инфицирования COVID-19 зафиксированы в 56 регионах. В то же время, количество зараженных выросло до 840 человек, а за последние сутки насчитывается 182 новых случая, отмечает информационный портал «Слово и Дело».
Специалист по кадрам Александр Лейбович сообщил, что время карантина повысило спрос на определенные специальности. Особенно востребованными стали профессии из сферы логистики, которые касаются не только доставки еды, но и составления схем оборота товаров с поставщиками услуг. Несмотря на подобное преимущество, мировая экономика и производительность труда существенно пострадают из-за удаленной формы работы, считает Лейбович.
Все же, подобное падение станет временным, за которым последует незначительный рост продуктивности. Днями ранее Владимир Путин заявлял, что отечественные специалисты могут подавить вспышку коронавируса в стране не раньше, чем через три месяца. По последним данным, на территории РФ случаи инфицирования COVID-19 зафиксированы в 56 регионах. В то же время, количество зараженных выросло до 840 человек, а за последние сутки насчитывается 182 новых случая, отмечает информационный портал «Слово и Дело».
Экономика
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:47