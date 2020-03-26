Кайли Дженнер пожертвовала 1 млн долларов на борьбу с пандемией коронавируса

Кайли Дженнер пожертвовала 1 миллион долларов, чтобы помочь медицинским работникам в США приобрести защитные маски, респираторы и другое снаряжение на фоне пандемии коронавируса. Доктор Тайс Алиабади из медицинского центра Cedars Sinai в Лос-Анджелесе поделилась новостью в соцсети Instagram и добавила, что она благодарна модели за её вклад. Это не первый раз, когда Дженнер участвовала в борьбе против COVID-19. Недавно она призывала фанатов отнестись к этой болезни серьезно и оставаться дома.Таким образом участница программы «Семейство Кардашьян» присоединилась к числу знаменитостей, которые пожертвовали деньги в столь трудное время. Совсем недавно Леди Гага объявила, что её бьюти-бренд Haus Labs отдаст 20% прибыли местным банкам продовольствия, в то время как Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс отправят миллион долларов на нужды благотворительных организаций Feeding America и Feeding Canada. По последним данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом во всем мире достигло 486 тысяч человек, а летальных исходов насчитывается около 22 тысяч.