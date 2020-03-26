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Названы лучшие природные антибиотики для борьбы с симптомами ОРЗ

Специалисты назвали лучшие природные антибиотики, которые могут заметно ослабить симптомы острых респираторных заболеваний. Отмечается, что народная медицина в отдельные сезоны действительно позволяет существенно повысить степень сопротивляемости организма различным заболеваниям.
Названы лучшие природные антибиотики для борьбы с симптомами ОРЗ

К примеру, одним из таких средств с эффектом антибиотика называют лавровый лист, который активно применяется при болезнях суставов, растяжениях, ушибах, а также для нормализации уровня инсулина в организме или приведения в норму пищеварительной системы. Не менее полезным является и базилик, который очень богат антиоксидантами, витаминами и бета-карортином, благодаря чему позволяет избавиться от лихорадки, устранить несварение, улучшить состояние кожного покрова и даже укрепить иммунную систему.

Одним из мощнейших антибиотиков природного происхождения специалисты называют стручковый кайенский перец, который благодаря целому ряду свойств способен даже останавливать кровотечения. А вот избавить организм от накопившихся токсинов поможет укроп, он же снимает спазмы и избавляет от повышенного газообразования.

Отдельное внимание эксперты советуют уделить имбирю. Корень этого растения был популярен задолго до вспышки коронавирусной инфекции, поскольку его отвар снимает болезненные ощущения при менструации, хорошо противостоит желудочным спазмам и даже лечит простудные заболевания. Душица, которую многие знают под названием орегано, помогает бороться с болями, отечностью, вздутиями и даже депрессивными состояниями. Прекрасными мочегонными свойствами обладает петрушка. Укрепить сердце и организм в целом, а также уберечься от воспалений и вылечить расстройства ЖКТ поможет розмарин. Чабрец полезен при язвах и микозе, кроме того, он может заметно ослабить астматические симптомы. Наконец, шалфей очень популярен для полоскания или в качестве отвара при ангинах.

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Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 16:27

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