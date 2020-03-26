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Geely планирует установить в кроссовер Coolray специальный фильтр от вирусов

Китайская компания Geely планирует установить в кроссовер Coolray специальный фильтр, который соответствует стандартам CN95. Он на 95% способен защитить всех, кто находится в салоне, от вирусов и инфекций, присутствующих в воздухе.

Согласно утверждению пресс-службы китайского бренда, в России автомобили Geely Coolray оснастят дополнительной защитой от патогенных микроорганизмов в виде нового фильтра. Он способен выполнять функцию респиратора. Разработчики отмечают, у него получается отфильтровывать из воздуха 95% частиц размером 0,3 микрона.

Ранее был опубликована информация о появлении Geely Coolray в автосалонах на территории России с 19 марта. Компания предлагает автолюбителям приобрести кроссовер в четырех разных комплектациях. Стоит отметить, базовое исполнение Comfort поступит в продажу немного позже. Стоимость автомобиля в дилерских салонах стартует от 1,45 млн рублей. Все кроссоверы, не зависимо от комплектации, оснастят 1,5-литровым турбодвигателем в связке с преселективным роботом с двумя сцеплениями "мокрого" типа. Привод будет только передний. Geely Coolray составит конкуренцию Hyundai Creta, Skoda Kodiaq и Kia Seltos.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:19

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