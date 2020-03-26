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Oculus удалила приложения для Samsung Gear VR

Компания Samsung уже давно отказалась от развития технологий с поддержкой виртуальной реальности. Об этом свидетельствует факт того, что Oculus удалила приложения для устройства Gear VR.

Samsung впервые представила мобильную гарнитуру Gear VR в 2014 году в рамках совместной работы с Oculus, которая позаботилась о программной составляющей. Тем не менее, фаза смартфонов в центре VR-продуктов была довольно недолгой, и корейская компания почти перестала выпускать обновления для гаджетов, чтобы они были совместимы с последними телефонами. Теперь сам Oculus доводит серию Gear VR до конца, отменяя активную поддержку приложений, которые делают его пригодным для использования.

К примеру, раздел «Фильмы» в приложении Oculus Video больше не будет доступен для покупки кинокартин, хотя уже купленные видео останутся в учетных записях пользователей. Браузер Oculus также продолжит работать, но в конечном итоге станет непригодным, если не будет соответствовать требованиям современных веб-сайтам и их функциям.

Идея использования смартфона для питания VR-гарнитуры имела определенную привлекательность, но в долгосрочной перспективе оказалась неосуществимой. Обеспокоенность по поводу времени автономной работы, ограничения сенсоров и, в конечном итоге, отсутствие поддержки со стороны как производителей смартфонов, так и разработчиков платформ, привели к текущей ситуации.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:13

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