Одна из самых редких версий Toyota Supra А80 выставлена на продажу в Сети
Одна из редчайших модификаций популярного японского спорткара Toyota Supra А80 в кузове тарга и желтом цвете Solar Yellow («Солнечный желтый») была недавно выставлена на продажу на одной из популярных торговых площадок. Владелец хочет выручить за спорткар 1998 года выпуска 42 000 долларов США, отмечается, что автомобиль имеет идеальное состояние.
Примечательно, что владелец этого экземпляра даже обратился к официальному дилеру японского бренда, чтобы подтвердить эксклюзивность его Toyota Supra А80 Targa. После проверки машины в базе данных производителя выяснилось, что такие образцы выпускались исключительно для внутреннего японского рынка, а их конфигурация действительно является очень редкой.
Так, продавец из Австралии является обладателем спорткара, который характеризуется эксклюзивным сочетанием кузова тарга с жесткой крышей, наличием атмосферной силовой установки и автоматической трансмиссии. Эти особенности делают автомобиль в какой-то степени уникальным.
Отмечается, что отдельные экземпляры Toyota Supra А80 в такой кофигурации продаются на аукционах по цене намного выше 100 тысяч долларов США, поэтому установленная австралийцем стоимость выглядит даже заниженной, что непременно привлечет к его автомобилю немало потенциальных покупателей.
Примечательно, что владелец этого экземпляра даже обратился к официальному дилеру японского бренда, чтобы подтвердить эксклюзивность его Toyota Supra А80 Targa. После проверки машины в базе данных производителя выяснилось, что такие образцы выпускались исключительно для внутреннего японского рынка, а их конфигурация действительно является очень редкой.
Так, продавец из Австралии является обладателем спорткара, который характеризуется эксклюзивным сочетанием кузова тарга с жесткой крышей, наличием атмосферной силовой установки и автоматической трансмиссии. Эти особенности делают автомобиль в какой-то степени уникальным.
Отмечается, что отдельные экземпляры Toyota Supra А80 в такой кофигурации продаются на аукционах по цене намного выше 100 тысяч долларов США, поэтому установленная австралийцем стоимость выглядит даже заниженной, что непременно привлечет к его автомобилю немало потенциальных покупателей.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 16:07