Смартфоны Huawei и Honor станут «долгоиграющими» благодаря новой функции в EMUI





Подавляющее большинство смартфонов оснащаются литиевыми аккумуляторными батареями, которые имеют разную интенсивность старения и снижения начальной емкости. К примеру, при неправильной эксплуатации старение АКБ ускоряется, а ее автономность оставляет желать лучшего. Именно эти обстоятельства и заставили разработчиков фирменной программной оболочки Huawei EMUI заняться созданием принципиально новой функции для умной зарядки, которая бы позволяла эффективно определить степень старения АКБ и даже продлить срок ее службы. Достигаются эти результаты через интеллектуальное управление процессом зарядки гаджета.Отмечается, что при активации функции Smart Charging Mode система будет самостоятельно изучать режим эксплуатации смартфона пользователем, определять, как устройство используется в процессе зарядки, а также в какое время гаджет подключается и отключается от зарядного устройства. Это позволит системе существенно снизить скорость зарядки на последних стадиях, чтобы предотвратить перегрузку и ускоренное старение. Так, во время зарядки смартфона с вечера на всю ночь, процесс восполнения заряда АКБ будет остановлен на отметке в 80%, а полный заряд будет обеспечен лишь ближе к утру. Впрочем, те, кто не желает использовать данную функцию, всегда могут ее отключить.Примечательно, что нечто подобное в своих смартфонах уже несколько лет применяют и некоторые другие производители, в частности японская компания Sony.