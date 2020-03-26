Влад Топалов поделился забавным фото с сыном и призвал всех оставаться дома

По словам самого Топалова, каждому сегодня следует по возможности избегать мест массового скопления людей и оставаться дома. Артист также предложил подписчикам веселое занятие на время карантина – придумать подписи к опубликованному им же снимку и в заключение пожелал всем хорошего дня. Фото с годовалым сыном у певца действительно получилось весьма забавным. На этом кадре наследник артиста и телеведущей Регины Тодоренко предстал перед публикой в черной шляпе, показывая в сторону камеры пальцем.Стоит напомнить, юный Майкл был рожден в декабре 2018 года. Многие подписчики Влада Топалова, отмечают, что мальчик довольно быстро растет. Да и в целом фанаты музыканта всегда с особым упоением воспринимают любые публикации с малышом, а потому и этот снимок за непродолжительное время набрал огромное количество приятных комментариев и отметок «нравится».