АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.15 USD 77.79
Курс валют на 26.03.2020

Влад Топалов поделился забавным фото с сыном и призвал всех оставаться дома

Известный российский исполнитель Влад Топалов обратился к своим поклонникам с призывом не покидать пределы своего жилья во время карантина. Чтобы привлечь к своему заявлению внимание широкой публики артист дополнил его забавной фотографией со своим первенцем Майклом.
Влад Топалов поделился забавным фото с сыном и призвал всех оставаться дома

По словам самого Топалова, каждому сегодня следует по возможности избегать мест массового скопления людей и оставаться дома. Артист также предложил подписчикам веселое занятие на время карантина – придумать подписи к опубликованному им же снимку и в заключение пожелал всем хорошего дня. Фото с годовалым сыном у певца действительно получилось весьма забавным. На этом кадре наследник артиста и телеведущей Регины Тодоренко предстал перед публикой в черной шляпе, показывая в сторону камеры пальцем.

Стоит напомнить, юный Майкл был рожден в декабре 2018 года. Многие подписчики Влада Топалова, отмечают, что мальчик довольно быстро растет. Да и в целом фанаты музыканта всегда с особым упоением воспринимают любые публикации с малышом, а потому и этот снимок за непродолжительное время набрал огромное количество приятных комментариев и отметок «нравится».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 15:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кайли Дженнер пожертвовала 1 млн долларов на борьбу с пандемией…
Названы лучшие природные антибиотики для борьбы с симптомами…
Geely планирует установить в кроссовер Coolray специальный фильтр от…
Oculus удалила приложения для Samsung Gear…
Одна из самых редких версий Toyota Supra А80 выставлена на продажу в…
Смартфоны Huawei и Honor станут «долгоиграющими» благодаря новой функции в…
Влад Топалов поделился забавным фото с сыном и призвал всех оставаться…
В Африке нашли новую разновидность…
Ученые впервые сумели омолодить ткани человека с помощью стволовых…
Медики опровергли 5 распространённых заблуждений о теле…
Инвесторы собираются выйти из проекта Telegram Open…
Новый Chevrolet Camaro получит незначительные…
Юлия Ковальчук на карантине вернулась к изучению испанского…
Музыку к видеоигре Elden Ring напишет композитор Dark Souls III, Sekiro и…
В KAIST смогли создать многоразовый моющийся фильтр для медицинской…
"Не теряйте оптимизма": Анастасия Волочкова призвала фанатов оставаться дома и не способствовать распространению…
Анфиса Чехова о регрессии: "Это путешествие в прошлые…
Стефания Маликова призвала фанатов не паниковать и запустила в Сети челендж "Мы…
У Насти Каменских и Потапа не пропала страсть в браке после…
Звезда "Дома-2" Анна Левченко намекнула на возможную беременность: "Тошнит и постоянно тянет на…
В Facebook введут новую вкладку с информацией о…
«Полет нормальный»: Звезду Comedy Woman Елену Борщеву…
Кира Найтли отмечает свой 35-ый день…
«Человек-треугольник»: Глафира Тарханова показала поклонникам результат строгой…
"Мой супергерой": Алексей Воробьев впервые взял на съемки щенка…
Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Пинчук пожаловалась на настойчивых поклонников: "Ворвались в самый интимный…
Во Франции создали систему раннего предупреждения о…
УАЗ сертифицировал UAZ Pickup с автоматической коробкой…
Просмотреть все новости