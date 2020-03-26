В Африке нашли новую разновидность ящериц-драконов





Ящерицы рода Smaug обычно обитают в расщелинах скальных пород, чей ареал ограничен вершинами на юге Африки. Теперь герпетологи из американских и южноафриканских национальных музеев обнаружили 9-ый вид из этой группы, ранее ошибочно принятый за похожий экземпляр S. barbertonensis.Новый вид представляет собой ящерицу, покрытую темно-коричневой чешуей с бледно-желтыми полосами. Её нарекли Smaug swazicus в честь государства Эсватини, где находится значительная доля популяции этого вида. S. swazicus - очень крупная ящерица для региона, чей размер составляет 33 см от морды до кончика хвоста.Хотя род Smaug носит имя грозного дракона из произведения Дж. Р. Р. Толкина, его представители обладают мягким нравом. Эти рептилии предпринимают все меры, чтобы оставаться незаметными. Более того, их название является не просто данью уважения британскому отцу жанра фэнтези, но и происходит от немецкого слова smugan, что означает «протиснуться сквозь дыру». Кроме того, эти животные водятся около горного хребта Дракенсберг в Южной Африке, что с африкаанса переводится, как «горы дракона».