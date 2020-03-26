Ученые впервые сумели омолодить ткани человека с помощью стволовых клеток





Сообщается, что для омоложения тканей человеческого организма был использован механизм, который нередко применяется для формирования стволовых клеток. Воспользовавшись особенной РНК, специалисты в буквальном смысле заставляли клетки производить так называемые «факторы Яманаки» - уникальные белки, которые занимают особое место в процессе формирования эмбриональных клеток.Кроме того, если с самой обычной клеткой подобную процедуру проводить в течение, хотя бы пары недель, появляется новая стволовая клетка. Американские специалисты впоследствии попытались сократить сроки проведения этой процедуры, чтобы исключить все негативные эффекты, которые вызваны преимущественно старением клетки и поэтому совершали опыты в течение нескольких дней. Во время этого эксперимента было установлено, что клетки, подверженные подобному изменению, действительно начали молодеть – по большинству своих биологических признаков их было почти невозможно отличить от более молодых биологических образцов.Прежде всего, отмечают авторы исследования, омоложение выразилось в изменении картины экспрессии генного кода – самые вредные участки цепочки ДНК в молодом возрасте сдерживаются специальными контролирующими системами, которые с возрастом могут ослабевать. Однако благодаря применению новой процедуры этот процесс был фактически обращен вспять.