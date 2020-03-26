Ученые впервые сумели омолодить ткани человека с помощью стволовых клеток
Группа ученых из Соединенных Штатов сумела впервые в истории добиться омоложения клеток тканей организма человека. Статью с результатами своей работы со стволовыми клетками исследователи опубликовали в издании Nature.
Сообщается, что для омоложения тканей человеческого организма был использован механизм, который нередко применяется для формирования стволовых клеток. Воспользовавшись особенной РНК, специалисты в буквальном смысле заставляли клетки производить так называемые «факторы Яманаки» - уникальные белки, которые занимают особое место в процессе формирования эмбриональных клеток.
Кроме того, если с самой обычной клеткой подобную процедуру проводить в течение, хотя бы пары недель, появляется новая стволовая клетка. Американские специалисты впоследствии попытались сократить сроки проведения этой процедуры, чтобы исключить все негативные эффекты, которые вызваны преимущественно старением клетки и поэтому совершали опыты в течение нескольких дней. Во время этого эксперимента было установлено, что клетки, подверженные подобному изменению, действительно начали молодеть – по большинству своих биологических признаков их было почти невозможно отличить от более молодых биологических образцов.
Прежде всего, отмечают авторы исследования, омоложение выразилось в изменении картины экспрессии генного кода – самые вредные участки цепочки ДНК в молодом возрасте сдерживаются специальными контролирующими системами, которые с возрастом могут ослабевать. Однако благодаря применению новой процедуры этот процесс был фактически обращен вспять.
Сообщается, что для омоложения тканей человеческого организма был использован механизм, который нередко применяется для формирования стволовых клеток. Воспользовавшись особенной РНК, специалисты в буквальном смысле заставляли клетки производить так называемые «факторы Яманаки» - уникальные белки, которые занимают особое место в процессе формирования эмбриональных клеток.
Кроме того, если с самой обычной клеткой подобную процедуру проводить в течение, хотя бы пары недель, появляется новая стволовая клетка. Американские специалисты впоследствии попытались сократить сроки проведения этой процедуры, чтобы исключить все негативные эффекты, которые вызваны преимущественно старением клетки и поэтому совершали опыты в течение нескольких дней. Во время этого эксперимента было установлено, что клетки, подверженные подобному изменению, действительно начали молодеть – по большинству своих биологических признаков их было почти невозможно отличить от более молодых биологических образцов.
Прежде всего, отмечают авторы исследования, омоложение выразилось в изменении картины экспрессии генного кода – самые вредные участки цепочки ДНК в молодом возрасте сдерживаются специальными контролирующими системами, которые с возрастом могут ослабевать. Однако благодаря применению новой процедуры этот процесс был фактически обращен вспять.
Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 15:45