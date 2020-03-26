Инвесторы собираются выйти из проекта Telegram Open Network





Руководитель криптоинвестиционной фирмы Hash CIB Яков Баринский сообщил, что около 10 инвесторов собираются вернуть деньги из проекта Telegram Open Network. Финансист считает, что нынешние предложения являются более выгодными, чем в октябре, учитывая проблемы на мировом рынке. Известно, что большинство из вкладчиков хочет вернуть до 72% всех вложенных средств, хотя в прошлом году Павел Дуров предлагал забрать 77% и продлить срок запуска до 30 апреля.Эксперты считают, что владельцы TON имеют два выхода из сложившейся ситуации: пойти на компромисс с SEC и признать токен Gram ценной бумагой, либо выпустить платформу без инвесторов из США. В первом варианте разработчикам понадобится провести IPO, что отложит запуск минимум до 2021 года. Второй выбор с уходом американских вкладчиков может спровоцировать множество судебных исков от остальных. На данный момент премьера Telegram Open Network намечена на 30 апреля 2020 г., поскольку SEC подала на Telegram в суд.