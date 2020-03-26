Юлия Ковальчук на карантине вернулась к изучению испанского языка

Юлия Ковальчук разместила фотографию без макияжа. В комментарии знаменитость рассказала, что на карантине дел дома и в семье навалилось очень много. Она отметила, что снова занялась изучением испанского языка, и ее похвалили за то, что ей удалось не растерять знания. Также известная певица сообщила, что готовит к запуску интересный онлайн курс, который стартует совсем скоро. Юлия Ковальчук отметила, что будет рассказывать о своих секретах красоты и даже сделает домашний уютный концерт для фанатов.Исполнительница попросила поклонников писать ей все, что те хотят узнать и она обязательно им ответит на своих онлайн курсах. Подписчики высоко оценили пост знаменитости. Одни сообщили, что на данный момент находятся на работе. Другие написали, что с нетерпением будут ждать рассказов Юлии Ковальчук о красоте.