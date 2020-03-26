Звезда "Дома-2" Анна Левченко намекнула на возможную беременность: "Тошнит и постоянно тянет на солененькое"





Звезда проекта "Дом-2" Анна Левченко продолжает строить отношения с Валерием Блюменкранцем, несмотря на то, что только недавно пара была готова к расставанию из-за пагубного пристрастия мужчины к алкоголю. В откровенном разговоре с Ольгой Бузовой шоумен признался, что души не чает в брюнетке, очень любит ее, и даже за бывшей женой Татой он не ухаживал так, как за Анной Левченко. Девушка устраивает его абсолютно во всем - от "волшебства" до разговоров по душам и быта. Мужчина не скрывает, он видит избранницу женой и матерью своих детей, планирует сыграть летом свадьбу.Теперь же события на проекте могут ускориться, ведь за утренней беседой во время завтрака с коллегами Анна Левченко неожиданно намекнула на свою беременность. Проектантка отметила, что ее тошнит от еды, она завтракает, обедает и ужинает солеными продуктами, и только так ей становится легче. По словам брюнетки, ее постоянно тянет на "солененькое", чего раньше не было.Анна Левченко обратилась к Валерию Блюменкранцу и спросила, стоит ли ей сделать тест, на что мужчина ответил, что еще рано и нужно подождать неделю, а потом уже покупать его.