Звезда "Дома-2" Анна Левченко намекнула на возможную беременность: "Тошнит и постоянно тянет на солененькое"
Звезда проекта "Дом-2" и возлюбленная Валерия Блюменкранца Анна Левченко в разговоре за завтраком с коллегами намекнула на возможную беременность от своего мужчины. Не так давно шоумен признавался, что не чает души в любимой девушке и будет очень счастлив, если она подарит ему ребенка.
Звезда проекта "Дом-2" Анна Левченко продолжает строить отношения с Валерием Блюменкранцем, несмотря на то, что только недавно пара была готова к расставанию из-за пагубного пристрастия мужчины к алкоголю. В откровенном разговоре с Ольгой Бузовой шоумен признался, что души не чает в брюнетке, очень любит ее, и даже за бывшей женой Татой он не ухаживал так, как за Анной Левченко. Девушка устраивает его абсолютно во всем - от "волшебства" до разговоров по душам и быта. Мужчина не скрывает, он видит избранницу женой и матерью своих детей, планирует сыграть летом свадьбу.
Теперь же события на проекте могут ускориться, ведь за утренней беседой во время завтрака с коллегами Анна Левченко неожиданно намекнула на свою беременность. Проектантка отметила, что ее тошнит от еды, она завтракает, обедает и ужинает солеными продуктами, и только так ей становится легче. По словам брюнетки, ее постоянно тянет на "солененькое", чего раньше не было.
Анна Левченко обратилась к Валерию Блюменкранцу и спросила, стоит ли ей сделать тест, на что мужчина ответил, что еще рано и нужно подождать неделю, а потом уже покупать его.
Звезда проекта "Дом-2" Анна Левченко продолжает строить отношения с Валерием Блюменкранцем, несмотря на то, что только недавно пара была готова к расставанию из-за пагубного пристрастия мужчины к алкоголю. В откровенном разговоре с Ольгой Бузовой шоумен признался, что души не чает в брюнетке, очень любит ее, и даже за бывшей женой Татой он не ухаживал так, как за Анной Левченко. Девушка устраивает его абсолютно во всем - от "волшебства" до разговоров по душам и быта. Мужчина не скрывает, он видит избранницу женой и матерью своих детей, планирует сыграть летом свадьбу.
Теперь же события на проекте могут ускориться, ведь за утренней беседой во время завтрака с коллегами Анна Левченко неожиданно намекнула на свою беременность. Проектантка отметила, что ее тошнит от еды, она завтракает, обедает и ужинает солеными продуктами, и только так ей становится легче. По словам брюнетки, ее постоянно тянет на "солененькое", чего раньше не было.
Анна Левченко обратилась к Валерию Блюменкранцу и спросила, стоит ли ей сделать тест, на что мужчина ответил, что еще рано и нужно подождать неделю, а потом уже покупать его.