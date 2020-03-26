АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.15 USD 77.79
Курс валют на 26.03.2020

Звезда "Дома-2" Анна Левченко намекнула на возможную беременность: "Тошнит и постоянно тянет на солененькое"

Звезда проекта "Дом-2" и возлюбленная Валерия Блюменкранца Анна Левченко в разговоре за завтраком с коллегами намекнула на возможную беременность от своего мужчины. Не так давно шоумен признавался, что не чает души в любимой девушке и будет очень счастлив, если она подарит ему ребенка.
Звезда "Дома-2" Анна Левченко намекнула на возможную беременность: "Тошнит и постоянно тянет на солененькое"

Звезда проекта "Дом-2" Анна Левченко продолжает строить отношения с Валерием Блюменкранцем, несмотря на то, что только недавно пара была готова к расставанию из-за пагубного пристрастия мужчины к алкоголю. В откровенном разговоре с Ольгой Бузовой шоумен признался, что души не чает в брюнетке, очень любит ее, и даже за бывшей женой Татой он не ухаживал так, как за Анной Левченко. Девушка устраивает его абсолютно во всем - от "волшебства" до разговоров по душам и быта. Мужчина не скрывает, он видит избранницу женой и матерью своих детей, планирует сыграть летом свадьбу.

Теперь же события на проекте могут ускориться, ведь за утренней беседой во время завтрака с коллегами Анна Левченко неожиданно намекнула на свою беременность. Проектантка отметила, что ее тошнит от еды, она завтракает, обедает и ужинает солеными продуктами, и только так ей становится легче. По словам брюнетки, ее постоянно тянет на "солененькое", чего раньше не было.

Анна Левченко обратилась к Валерию Блюменкранцу и спросила, стоит ли ей сделать тест, на что мужчина ответил, что еще рано и нужно подождать неделю, а потом уже покупать его.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Joker Сегодня, 15:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кайли Дженнер пожертвовала 1 млн долларов на борьбу с пандемией…
Названы лучшие природные антибиотики для борьбы с симптомами…
Geely планирует установить в кроссовер Coolray специальный фильтр от…
Oculus удалила приложения для Samsung Gear…
Одна из самых редких версий Toyota Supra А80 выставлена на продажу в…
Смартфоны Huawei и Honor станут «долгоиграющими» благодаря новой функции в…
Влад Топалов поделился забавным фото с сыном и призвал всех оставаться…
В Африке нашли новую разновидность…
Ученые впервые сумели омолодить ткани человека с помощью стволовых…
Медики опровергли 5 распространённых заблуждений о теле…
Инвесторы собираются выйти из проекта Telegram Open…
Новый Chevrolet Camaro получит незначительные…
Юлия Ковальчук на карантине вернулась к изучению испанского…
Музыку к видеоигре Elden Ring напишет композитор Dark Souls III, Sekiro и…
В KAIST смогли создать многоразовый моющийся фильтр для медицинской…
"Не теряйте оптимизма": Анастасия Волочкова призвала фанатов оставаться дома и не способствовать распространению…
Анфиса Чехова о регрессии: "Это путешествие в прошлые…
Стефания Маликова призвала фанатов не паниковать и запустила в Сети челендж "Мы…
У Насти Каменских и Потапа не пропала страсть в браке после…
Звезда "Дома-2" Анна Левченко намекнула на возможную беременность: "Тошнит и постоянно тянет на…
В Facebook введут новую вкладку с информацией о…
«Полет нормальный»: Звезду Comedy Woman Елену Борщеву…
Кира Найтли отмечает свой 35-ый день…
«Человек-треугольник»: Глафира Тарханова показала поклонникам результат строгой…
"Мой супергерой": Алексей Воробьев впервые взял на съемки щенка…
Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Пинчук пожаловалась на настойчивых поклонников: "Ворвались в самый интимный…
Во Франции создали систему раннего предупреждения о…
УАЗ сертифицировал UAZ Pickup с автоматической коробкой…
Просмотреть все новости