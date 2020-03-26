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В KAIST смогли создать многоразовый моющийся фильтр для медицинской маски

Учёные из Института передовых технологий (KAIST) в Южной Корее смогли создать многоразовый моющийся фильтр для медицинской маски, выдерживающий до 20 циклов ручной очистки без потери формы и защитных свойств. Об этом сообщает Medical Note.

Учёные провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что после 4000 сгибаний маска не изменила защитные свойства и фильтровала до 80% частиц шириной 600 нанометров. Фильтр может выдержать до 20 стирок без потери способности защищать дыхательные пути от вирусов и инфекций. После окончания срока использования его необходимо заменить новым. При этом другую маску применять не стоит.

Фильтр разработан из нановолокона, диаметр которого составляет от 100 до 500 нанометров, размещённых перпендикулярно друг к другу с помощью метода, который называется электроспиннинг изоляционного блока. Благодаря этому создаётся мелкая сетка, пропускающая воздух и блокирующая мелкие частицы. Фильтр является водостойким и поэтому способен быстро сохнуть. Министерство продовольственной безопасности и лекарственных средств Южной Кореи планирует производить маски с фильтром в промышленных масштабах.

Ранее гендиректор компании DRD Biotech, которая является резидентом «Сколково», Анжей Жимбиев сообщил о 2 типах тестов для определение COVID-19. Первый используется для поиска вируса в организме, второй выявляет антитела, вырабатывающиеся при заражении.

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Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:23

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