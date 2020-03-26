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"Не теряйте оптимизма": Анастасия Волочкова призвала фанатов оставаться дома и не способствовать распространению вируса

Анастасия Волочкова призвала своих фанатов оставаться дома и не способствовать распространению вируса. Также балерина на странице своего Instagram пожелала пользователями Сети не терять оптимизма.
"Не теряйте оптимизма": Анастасия Волочкова призвала фанатов оставаться дома и не способствовать распространению вируса

Анастасия Волочкова разместила видео, на которое она, находясь дома, записала обращение к фанатам. Танцовщица рассказала, что в такой сложной ситуации для всей страны, она хочет призвать граждан не терять оптимизма, позитива и не переставать радоваться жизни. Известная балерина призвала людей оставаться дома и не способствовать распространению опасного вируса. Знаменитость предложила пользователям Сети провести время с близкими и любимыми людьми.

Также Анастасия Волочкова сообщила, что можно сделать уборку в доме или просто повеселиться. В конце поста она пожелала всем оставаться здоровыми и беречь друг друга. В комментарии к посту балерина написала: "В сложившейся ситуации нужно не опускать руки, а сплотиться". Видео танцовщицы уже просмотрели более 15 000 пользователей Сети.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:20

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