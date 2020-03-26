Анфиса Чехова о регрессии: "Это путешествие в прошлые жизни"

Анфиса Чехова побывала на шоу Андрея Малахова, где рассказала, что регрессия дает ощущение умиротворения. После этого ее буквально закидали сообщениями с просьбой объяснить, что это такое. Сегодня телеведущая решила подробно рассказать о регрессии. Она написала: "Это путешествие в прошлые жизни, в жизнь между жизнями, общение со своим подсознанием и высшим Я".Выглядит это так: во время специальной техники, находясь в состояние приятного полусонного расслабления, сознание перемещает человека в память одной из своих реинкарнаций. В дальнейшем, пользуясь полученными знаниями, люди становятся способны корректировать и гармонизировать жизнь в настоящем.Анфиса Чехова отметила, что если подписчики, что-то не поняли, то она обязательно ответит на все их вопросы. Фанаты удивились, как телеведущей удается держать в себе огромное количество информации и поблагодарили ее за то, что она поделилась своим опытом.