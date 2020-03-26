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Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Пинчук пожаловалась на настойчивых поклонников: "Ворвались в самый интимный момент"

Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Пинчук вместе со своим избранником Араем Чобаняном устали от внимания со стороны поклонников. В своем микроблоге в Instagram брюнетка пожаловалась, что совершенно незнакомые ей люди ворвались к ним в квартиру в самый интимный для пары момент.
Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Пинчук пожаловалась на настойчивых поклонников: "Ворвались в самый интимный момент"

Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Пинчук часто активно общается со своими фолловерами в Instagram. Брюнетка не скрывает, Арай Чобанян полностью ее устраивает, девушка счастлива в отношениях с мужчиной, они живут вместе в съемной квартире и совместно строят быт. Тем не менее, бывшие проектанты, как оказалось, страдают от повышенного внимания со стороны их фолловеров. В дверь стучат по шесть раз в день, признается Ирина Пинчук, а недавно произошедший случай и вовсе выбил ее из колеи.

Как рассказала звезда проекта "Дом-2" Ирина Пинчук в Instagram, они с Араем Чобаняном уединились в своей квартире, начали заниматься "волшебством", но в самый интимный момент в квартиру ворвались незнакомые люди. Просто девушка забыла закрыть дверь, поэтому поклонники смогли проникнуть в жилье. От происходящего молодые люди просто потеряли дар речи и замерли. В итоге незваные гости позвали Пинчук и Чобаняна несколько раз, а затем, решив, что дома нет никого, ушли.

В заключение Ирина Пинчук отметила, что подобное поведение она считает крайне возмутительным, ведь люди оказались просто настолько невоспитанными, что она была шокирована подобным поведением.

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Добавил: Joker Сегодня, 14:53

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