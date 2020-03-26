Участник проекта "Дом-2" Дмитрий Чайков оттаскал за волосы Ирину Пингвинову





В последнее время участники проекта "Дом-2" Дмитрий Чайков и Ирина Пингвинова очень много ссорятся. Из-за накопившегося недовольства пара уже готова расстаться, не помогают им даже откровенные разговоры по душам. Так, недавно молодые люди снова поссорились, а затем набросились друг на друга и подрались.Участник проекта "Дом-2" Дмитрий Чайков оттаскал Ирину Пингвинову за волосы, причем она кричала от боли, но он не обращал на это внимания. На помощь девушке пришли другие проектанты, освободить ее удалось с трудом.