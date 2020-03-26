Стефания Маликова призвала фанатов не паниковать и запустила в Сети челендж "Мы вместе"

Стефания Маликова разместила ролик, на котором она прогуливается по лужайке возле дома и рассказывает, что из-за со сложной обстановки в мире люди стали более сплочёнными. Также дочь известного музыканта призвала пользователей Сети не поддаваться панике и оставаться дома. Наследница Дмитрия Маликова хочет поддержать всех людей и передать свою любовь в каждый уголок мира, хотя бы онлайн. В связи с этим она запустила челендж, получивший название "Мы вместе". Стефания Маликова сообщила, что ее любимый язык - итальянский и именно на нем она выразила слова поддержки всем людям на планете.Подписчики согласились со словами дочери Дмитрия Маликова. Многие отметили, что вместе люди - это необычная сила, которая сможет побороть любой вирус. Также фанаты отметили, что необходимо поддерживать друг друга в любой ситуации. За несколько десятков минут публикацию Стефании Маликовой посмотрели более 43 000 пользователей Сети.