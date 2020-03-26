Участник проекта "Дом-2" Денис Мокроусов считает, что Игорю Григорьеву нравится Алена Рапунцель





В Периметр проекта "Дом-2" к ребятам приехала Ольга Бузова, чтобы помочь парам преодолеть актуальные проблемы и провести личные встречи. Зашла звезда и в мужскую спальню, где как раз находились Денис Мокроусов и Игорь Григорьев. Бывший избранник Алены Рапунцель наотрез оказался возобновлять отношения с молодой мамочкой, однако готов остаться, чтобы подождать, кто придет к нему с целью отношения. Ольга Бузова в то же время решила вывести мужчин на откровенный разговор, во время которого Игорь Григорьев сказал, что Рапунцель-младшая выглядит "на миллион", а Мокроусов рядом с ней слишком "прост".Участник проекта "Дом-2" Денис Мокроусов, в свою очередь, сразу же предположил, что Игорю Григорьеву просто нравится Алена Рапунцель, но он не может в этом признаться. Мужчина ответил, что просто не рассматривает на проекте вариант отношений с женщиной, у которой есть ребенок.