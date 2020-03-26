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Участник проекта "Дом-2" Денис Мокроусов считает, что Игорю Григорьеву нравится Алена Рапунцель

Участник проекта "Дом-2" Денис Мокроусов решил окончательно разорвать отношения с Аленой Рапунцель. Другие проектанты не понимают, зачем тогда молодой человек остается в Периметре, но в разговоре с Игорем Григорьевым он отметил, что последнему нравится его экс-пассия.
Участник проекта "Дом-2" Денис Мокроусов считает, что Игорю Григорьеву нравится Алена Рапунцель

В Периметр проекта "Дом-2" к ребятам приехала Ольга Бузова, чтобы помочь парам преодолеть актуальные проблемы и провести личные встречи. Зашла звезда и в мужскую спальню, где как раз находились Денис Мокроусов и Игорь Григорьев. Бывший избранник Алены Рапунцель наотрез оказался возобновлять отношения с молодой мамочкой, однако готов остаться, чтобы подождать, кто придет к нему с целью отношения. Ольга Бузова в то же время решила вывести мужчин на откровенный разговор, во время которого Игорь Григорьев сказал, что Рапунцель-младшая выглядит "на миллион", а Мокроусов рядом с ней слишком "прост".

Участник проекта "Дом-2" Денис Мокроусов, в свою очередь, сразу же предположил, что Игорю Григорьеву просто нравится Алена Рапунцель, но он не может в этом признаться. Мужчина ответил, что просто не рассматривает на проекте вариант отношений с женщиной, у которой есть ребенок.

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Добавил: Joker Сегодня, 14:26

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