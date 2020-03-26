У Насти Каменских и Потапа не пропала страсть в браке после свадьбы





Популярные музыканты скрывали свои отношения, но весной прошлого года они приняли решение сыграть свадьбу, прошедшую в стиле бохо. Возлюбленные организовали церемонию прямо под открытым небом. В ЗАГС они попали еще до начала пышных гуляний. По словам Насти Каменских, для них ничего не значит штамп в паспорте, они как любили, так и любят друг друга. Певица отметила, что прежде оберегали любовь и открыли чувства, чтобы порадовать преданных фанатов.В семье в настоящее время полнейшая идиллия. Сам же Потап оказался невероятным романтиком. Настя Каменских рассказала, что супруг может спокойно приехать на съемку, при этом не предупредив ее с букетом цветов. Пара всегда старается найти немного времени на незначительную по времени встречу среди дня, чтобы пообедать или пройтись по парку. Несмотря на давнее знакомство, они стараются активно поддерживать связь.Сейчас исполнительница занимается сольной карьерой, покоряя чарты Латинской Америки и СНГ. Помнит она и о домашних делах, в частности, готовя дома различные блюда для мужа и гостей, внося разнообразие в семейную жизнь.