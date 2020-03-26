«Полет нормальный»: Звезду Comedy Woman Елену Борщеву прооперировали

После успешного завершения операции Борщева решила сразу же напомнить поклонникам о себе и рассказать о том, что же с ней все-таки произошло. Она разместила на своей страничке фото из больницы и описала ситуацию всего несколькими предложениями. «Сегодня провели плановую операцию на грыже. Полет нормальный. Впереди курс реабилитации», - гласит подпись знаменитости под этой публикацией.Кроме того, актриса рассказала, что сейчас много времени проводит, отдыхая и восстанавливая силы. Поклонники в комментариях оставили Борщевой немало теплых слов, к которым позднее присоединились и многочисленные коллеги артистки, вроде Эвелины Бледанс, Светланы Зейналовой и Кати Лель.Следует отметить, что Елену Борщеву многие фанаты любят как раз за уникальный склад ее характера, ведь она относится к такому типу людей, кто своими душевными качествами всегда готов подарить окружающим радость и улыбку, а потому переживающих за ее здоровье набралось приличное количество.