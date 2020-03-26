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Кира Найтли отмечает свой 35-ый день рождения

26 марта Кира Найтли отмечает свое собственное 35-летие в кругу близких и знакомых. По поводу дня рождения голливудской актрисы, в Сети решили вспомнить её главные достижения.

За свою 35-летнюю жизнь Кире Найтли удалось добиться значительных успехов в голливудском кинематографе. Известно, что актриса предпочитает участвовать в экранизациях известных книг, но особое признание к ней пришло после кинокартин "Звездные войны: Эпизод I. Скрытая угроза" и "Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины". Многие фанаты отмечали, что из-за внешнего сходства Найтли соперничала с Натали Портман и даже иногда подменяла её.

Все же, звезду номинировали на Оскар дважды: в 2006 за роль Элизабет Беннет в ленте "Гордость и предубеждение", а в 2015 - за роль Джоан Кларк в "Игре в имитацию". На протяжении 2000-х Найтли также попробовала себя в съемках "Реальной любви", "Искупления" и даже в экранизации произведения Нобелевского лауреата Кадзуо Исигуро "Не отпускай меня". На данный момент британская артистка готовится к съемкам предстоящего фильма "Мисс Плохое поведение", сюжет которого касается победы первой афро-американки на конкурсе красоты "Мисс мира 1970".

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:02

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