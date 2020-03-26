"Мой супергерой": Алексей Воробьев впервые взял на съемки щенка Моцарта

Алексей Воробьев разместил фотографию, на которой он запечатлен в красной куртке и держит на руках своего любимого щенка породы вельш-корги. Данную собаку исполнитель купил несколько месяцев назад в день своего рождения и назвал его Моцарт. С тех пор артист и его любимиц не расстаются. Знаменитость рассказал своим подписчикам, что сегодня у Моцарта был первый рабочий день. Алексей Воробьев отметил, что щенок поддерживал морально всю съемочную группу и согревал Наталью Зубареву. Также исполнитель написал: "Отказался ходить в туалет на засохшем озере и терпел до дома. Мой супергерой".Подписчики поздравили щенка с первым рабочим днем и отметили, что обожают видео с ним. Многие написали, что Моцарт такой же трудолюбивый, как и его хозяин. За час публикация Алексея Воробьева собрала более 35 000 лайков.