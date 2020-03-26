Андрей Разин о Москве: "В ближайшее время предупредительные меры станут еще жёстче"

Андрей Разин опубликовал коллаж из двух фотографий. На одной стороне запечатлён он, а на другой — мэр Москвы Сергей Собянин. В комментарии продюсер рассказал, что политический деятель обратился ко всем жителям России и иностранцам с просьбой отложить свои поездки в столицу.Знаменитость счел такое решение абсолютно правильным. Андрей Разин отметил, что на данный момент в Москве не работают рестораны, парки и временно отменены льготные поездки на общественном транспорте. Но в ближайшее время предупредительные меры станут еще жёстче. Продюсер написал: "Поэтому, кто купил билеты в Москву на ближайшие даты, кто собирался посетить столицу, срочно отменяйте эти поездки".В конце публикации Андрей Разин посоветовал пользователям Сети оставаться дома, и ждать, когда эпидемия пройдёт и тогда столица России снова "распахнет свои двери" для гостей.