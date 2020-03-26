Участница проекта "Дом-2" Саша Черно готова взять ребенка из детского дома, чтобы больше не рожать





Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно на протяжении всей беременности советуется с поклонниками по поводу своих ощущений и переживаний. Возлюбленная Иосифа Оганесяна чувствует себя неловко, ей часто бывает плохо, а не так давно проектантка даже жаловалась, что не ощущает радости от беременности, будто у нее вовсе нет материнского инстинкта.Общаясь с поклонниками в Instagram, Саша Черно рассказала, что больше не хочет в будущем беременеть и рожать. Фолловеры поинтересовались, как скоро пара хочет родить первенцу сестру, ведь мальчик у них уже скоро будет. В ответ звезда проекта "Дом-2" написала: она скорее возьмет девочку из детского дома, но вот переживать все это еще раз не будет.