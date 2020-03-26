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Участница проекта "Дом-2" Саша Черно готова взять ребенка из детского дома, чтобы больше не рожать

Звезда и участница проекта "Дом-2" Саша Черно уже через несколько месяцев впервые станет мамой. Тем не менее, во второй раз переживать все эти моменты девушка не хочет, она даже готова взять ребенка из детского дома, чтобы только больше не рожать.
Участница проекта "Дом-2" Саша Черно готова взять ребенка из детского дома, чтобы больше не рожать

Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно на протяжении всей беременности советуется с поклонниками по поводу своих ощущений и переживаний. Возлюбленная Иосифа Оганесяна чувствует себя неловко, ей часто бывает плохо, а не так давно проектантка даже жаловалась, что не ощущает радости от беременности, будто у нее вовсе нет материнского инстинкта.

Общаясь с поклонниками в Instagram, Саша Черно рассказала, что больше не хочет в будущем беременеть и рожать. Фолловеры поинтересовались, как скоро пара хочет родить первенцу сестру, ведь мальчик у них уже скоро будет. В ответ звезда проекта "Дом-2" написала: она скорее возьмет девочку из детского дома, но вот переживать все это еще раз не будет.

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Добавил: Joker Сегодня, 12:39

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