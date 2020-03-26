Александр Роднянский снимет сериал о таксисте-маньяке из Хакасии





Сообщается, что этот мини-сериал в том числе расскажет зрителю и историю журналиста Таисии Бекбулатовой вместе с ее расследованием «Дорога на Аскиз». К слову, о точной дате выхода новинки на экраны пока не сообщается, однако известно, что сюжет фильма планируют построить вокруг поисков серийного убийцы из Хакасии.Впервые о таксисте-маньяке стало известно еще осенью 2017 года, после обнаружения тела убитой молодой женщины, которая стала последней жертвой преступника. Эта история довольно быстро облетела СМИ и получила широкий общественный резонанс. Жертву преступника обнаружили после 3-недельных поисков в лесной полосе близ Минусинска. Всего же Лебедь совершил полтора десятка тяжких преступлений.Отмечается также, что повествование в новом фильме Роднянского будет вестись от имени невесты маньяка, узнавшей о страшных преступлениях возлюбленного только от сотрудников органов следствия.