"Спасибо вам, что вы есть": Дочь Анастасии Заворотнюк поблагодарила подписчиков за поддержку

Дочь Анастасии Заворотнюк считает, что в жизни не бывает случайностей, а существует только цепочка закономерностей. Еще недавно у Анны Заворотнюк был небольшой круг людей для общения в Сети. Но после того, как она попробовала поделиться с пользователями интернета своими мыслями - это кардинально изменило ее жизнь. Дочь артистки счастлива от того, что фанаты пишут ей слова поддержки, а также радуются и грустят вместе с ней. Анна Заворотнюк процитировала Беллу Ахмадулину написав: "Не тот дорог, с кем хорошо, а тот, без которого плохо".Также дочь Анастасии Заворотнюк поблагодарила всех своих подписчиков за теплые отзывы, пожелания, юмор и даже за критику. В конце она написала: "Вы даете мне силы и вдохновляете меня. Я благодарю вас и желаю вам всем добра". Подписчики пожелали дочери актрисы хорошего настроения и оставаться такой же искренней.