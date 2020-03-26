АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.15 USD 77.79
Курс валют на 26.03.2020

Назван самый подходящий фильм для просмотра в период коронавируса

Критик издания Collider Элли Гемилл назвала киноленту, которую лучшего всего смотреть во время самоизоляции при коронавирусе. Этим фильмом является «Война миров Z».
Назван самый подходящий фильм для просмотра в период коронавируса

Данный фильм вышел на большие экраны семь лет назад. В боевике с элементами ужасов главную роль сыграл известный артист Брэд Питт. По мнению критика, «Войну миров Z» можно назвать единственным на сегодняшний день кинопроектом, который помогает расслабиться, даже несмотря на напряженные моменты, связанные с опасной пандемией.

Критик уверена, что эта картина сейчас очень актуальна, потому как демонстрирует нынешнюю сюрреалистическую действительность. События в ленте развиваются также при вспышке эпидемии, но сценаристы предлагают всевозможные методы решения нелегкой проблемы. Преимуществом «Войны миров Z» Элли Геммилл назвала исполнителя главной роли. Она считает, что Брэд Питт способен сделать лучше любой фильм.

По сценарию, персонаж бывшего супруга Анджелины Джоли оказался с членами собственной семьи в эпицентре зомби-апокалипсиса. Причиной этому стало глобальное заражение вирусом. Главный герой перебрался в безопасное место, но правительство просит его о помощи в обнаружении причины эпидемии. В процессе расследования он находит жизненно важную вакцину.

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 13:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Человек-треугольник»: Глафира Тарханова показала поклонникам результат строгой…
"Мой супергерой": Алексей Воробьев впервые взял на съемки щенка…
Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Пинчук пожаловалась на настойчивых поклонников: "Ворвались в самый интимный…
Во Франции создали систему раннего предупреждения о…
УАЗ сертифицировал UAZ Pickup с автоматической коробкой…
Британские ученые выяснили, почему у змей первоначально выработался…
Две квартиры и дача: Стало известно о наследстве Инны…
Ученые: Подводные лавины задерживают микропластик в глубинах мирового…
Ученые разработали маркеры, упрощающие диагностику…
"Спасибо вам, что вы есть": Дочь Анастасии Заворотнюк поблагодарила подписчиков за…
Мультипликатор Александр Петров 20 лет назад получил…
Участник проекта "Дом-2" Дмитрий Чайков оттаскал за волосы Ирину…
Александр Роднянский снимет сериал о таксисте-маньяке из…
Торговые сети предупредили правительство о возвращении рынка России в XIX…
AMD заявила о краже объектов интеллектуальной собственности с технологией…
Участник проекта "Дом-2" Денис Мокроусов считает, что Игорю Григорьеву нравится Алена…
Тайлер Маквикер смог запустить Half-Life: Alyx без…
Эксперты оценили ремонтопригодность нового MacBook Air 2020…
"Все, что у меня есть, это благодаря тебе": Владимир Пресняков-младший поздравил отца с…
Ученые из Красноярска создали новую программу для…
Польские археологи нашли при раскопках в Египте "древний…
Андрей Разин о Москве: "В ближайшее время предупредительные меры станут еще…
"Все поездки отменены": Регина Тодоренко путешествует с сыном Михаилом сидя на…
Китайскую базу данных по COVID-19 скачали уже свыше 4 миллионов…
Наталья Подольская призналась, что она может плакать без…
Анонсирована дата старта продаж кроссовера Volkswagen Tayron…
Назван самый подходящий фильм для просмотра в период…
Появились данные о платформе для долгожданного бюджетного флагмана Pocophone…
Просмотреть все новости