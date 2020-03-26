Назван самый подходящий фильм для просмотра в период коронавируса





Данный фильм вышел на большие экраны семь лет назад. В боевике с элементами ужасов главную роль сыграл известный артист Брэд Питт. По мнению критика, «Войну миров Z» можно назвать единственным на сегодняшний день кинопроектом, который помогает расслабиться, даже несмотря на напряженные моменты, связанные с опасной пандемией.Критик уверена, что эта картина сейчас очень актуальна, потому как демонстрирует нынешнюю сюрреалистическую действительность. События в ленте развиваются также при вспышке эпидемии, но сценаристы предлагают всевозможные методы решения нелегкой проблемы. Преимуществом «Войны миров Z» Элли Геммилл назвала исполнителя главной роли. Она считает, что Брэд Питт способен сделать лучше любой фильм.По сценарию, персонаж бывшего супруга Анджелины Джоли оказался с членами собственной семьи в эпицентре зомби-апокалипсиса. Причиной этому стало глобальное заражение вирусом. Главный герой перебрался в безопасное место, но правительство просит его о помощи в обнаружении причины эпидемии. В процессе расследования он находит жизненно важную вакцину.