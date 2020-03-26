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"У кота уже стресс и у нас тоже": Певица Слава не знает, как подружить домашних животных

Певица Слава сообщила, что у ее кота по кличке Фурсик стресс из-за щенка Мишель, и у всей семьи тоже. Исполнительница рассказала своим фанатам в Instagram, что не знает, как подружить домашних животных.
"У кота уже стресс и у нас тоже": Певица Слава не знает, как подружить домашних животных

Несколько дней назад певица Слава сообщила, что сбылась ее мечта и она приобрела щенка породы самоед, которого назвали Мишель. Сегодня исполнительница разместила несколько видео, на одном из которых показала, как кот Фурсик реагирует на нового члена семьи. В комментарии знаменитость рассказала, что домашние животные ни как не могут подружиться. Слава отметила, что все время приходится следить за Фурсиком и Мишель, чтоб кот не расцарапал морду щенку. Также исполнительница попросила совета у фанатов, как помирить животных и написала: "А то у кота уже стресс и у нас тоже".

Пользователи Сети пришли к выводу, что домашним любимцам нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу. Некоторые написали, что кот был хозяином в доме и теперь просто не может смириться с появлением щенка и дружить с ним не хочет. Опубликованные певицей Славой видеоролики уже просмотрели более 5 000 раз.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:32

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