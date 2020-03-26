Виктория Романец готова подумать о возвращении в "Дом-2" при гонораре в миллион рублей





Виктория Романец и Антон Гусев были одними из самых ярких участников на проекте "Дом-2", а после ухода влюбленные поженились и уже несколько лет живут вместе в счастливом браке. Тем не менее, время от времени пара обращается к поклонникам за поддержкой, ведь между ними возникают ссоры и недопонимания. Антон Беккужев в эфире сказал, что Виктории Романец и ее избраннику предложили вернуться, правда, подробностей не разглашал.Сама же экс-проектантка призналась: ей не нужно это, но она готова подумать. На данный момент блогер зарабатывает миллион рублей в месяц, на "Доме-2" участники получают 200-250 тысяч рублей. Если же организаторы увеличат размер гонорара в 4-5 раз, брюнетка подумает над предложением об участии.