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Виктория Романец готова подумать о возвращении в "Дом-2" при гонораре в миллион рублей

Недавно телеведущий Антон Беккужев в эфире проекта "Дом-2" намекнул, что в скором времени в периметре могут появиться новые пары. Через несколько месяцев Ольга Рапунцель и Александра Черно уйдут в декрет, а заменить их должны не менее яркие участницы. По поводу своего участия в шоу высказалась и Виктория Романец.
Виктория Романец готова подумать о возвращении в "Дом-2" при гонораре в миллион рублей

Виктория Романец и Антон Гусев были одними из самых ярких участников на проекте "Дом-2", а после ухода влюбленные поженились и уже несколько лет живут вместе в счастливом браке. Тем не менее, время от времени пара обращается к поклонникам за поддержкой, ведь между ними возникают ссоры и недопонимания. Антон Беккужев в эфире сказал, что Виктории Романец и ее избраннику предложили вернуться, правда, подробностей не разглашал.

Сама же экс-проектантка призналась: ей не нужно это, но она готова подумать. На данный момент блогер зарабатывает миллион рублей в месяц, на "Доме-2" участники получают 200-250 тысяч рублей. Если же организаторы увеличат размер гонорара в 4-5 раз, брюнетка подумает над предложением об участии.

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Добавил: Joker Сегодня, 11:39

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