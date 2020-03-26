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Жена экс-продюссера "Дом-2" Наталья Варвина рассказала историю из детства

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» из города Волжский Волгоградской области Наталья Варвина на своей странице в социальной сети поделилась с подписчиками воспоминанием из детства.
Жена экс-продюссера "Дом-2" Наталья Варвина рассказала историю из детства

Звезда шоу «Дом-2» Наталья Варвина обсуждала с поклонниками женские причёски. Она заметила, что девушки с длинными волосами желают сделать их короче, кудрявые волосы они хотят выпрямить, а девушки с тёмными волосами мечтают перекрасить в «блонд». Это напомнило ей историю из детства, которой она поделилась с фолловерами.

По словам Натальи, во время учебы в школе она смогла уговорить свою маму, чтобы та разрешила ей покрасить волосы хной. Женщина сходила с дочкой в магазин и закупила всё необходимое, чтобы преобразиться в «огненную девицу». Пришедший с работы отец совершенно не оценил идею дочери. Родитель пригрозил ей, что ему придётся обрить Наталью, если девушка выкрасит волосы. Ко всем мольбам молодой Варвиной он оставался непреклонен и не реагировал даже на слёзы Натальи.

Звезда телепроекта призналась, что благодарна своему отцу. Из-за его поступка она уже много лет верна своему блондинистому цвету волос.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:40

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