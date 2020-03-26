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Две квартиры и дача: Стало известно о наследстве Инны Макаровой

Накануне стало известно о смерти известной советской актрисы Инны Макаровой. Теперь же сообщается, что народная артистка оставила после себя внушительное наследство в виде двух квартир и подмосковной дачи.
Две квартиры и дача: Стало известно о наследстве Инны Макаровой

В 1949 году, как сообщает портал «Телепрограмма», звезда фильма «Девчата» получила ордер на свою первую квартиру. Тогда актриса вместе со своим мужем Сергеем Бондарчуком проживала в скромной однокомнатной квартире, а когда у четы родилась дочь Наташа, Макарова решила лично обратиться в Моссовет с требованием предоставить ее семье более просторную жилую площадь.

Кроме того, у артистки имеется дача, которая расположена в деревне Раздоры. Как выяснили журналисты, стоимость одной сотки земли в этих краях стартует от 200 000 рублей. К слову, в 2014 году на этой даче снимали один из выпусков программы «Идеальный ремонт». Соседом Макаровой по даче является режиссер Федор Бондарчук.

Предположительно, все это наследство должно в будущем стать собственностью дочери Инны Макаровой Натальи, которой в нынешнем году исполняется 70 лет, поскольку оба супруга актрисы уже умерли.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 14:45

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