Две квартиры и дача: Стало известно о наследстве Инны Макаровой





В 1949 году, как сообщает портал «Телепрограмма», звезда фильма «Девчата» получила ордер на свою первую квартиру. Тогда актриса вместе со своим мужем Сергеем Бондарчуком проживала в скромной однокомнатной квартире, а когда у четы родилась дочь Наташа, Макарова решила лично обратиться в Моссовет с требованием предоставить ее семье более просторную жилую площадь.Кроме того, у артистки имеется дача, которая расположена в деревне Раздоры. Как выяснили журналисты, стоимость одной сотки земли в этих краях стартует от 200 000 рублей. К слову, в 2014 году на этой даче снимали один из выпусков программы «Идеальный ремонт». Соседом Макаровой по даче является режиссер Федор Бондарчук.Предположительно, все это наследство должно в будущем стать собственностью дочери Инны Макаровой Натальи, которой в нынешнем году исполняется 70 лет, поскольку оба супруга актрисы уже умерли.