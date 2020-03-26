Ксения Собчак о госпитализации своей матери Людмилы Нарусовой: "Была температура, сдали анализы"





Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас уже обратился к журналистам и отметил, что тест на коронавирус у Людмилы Нарусовой отрицательный. По словам Ксении Собчак, ее мать была в Подмосковье в санатории, а после возвращения позвонила телеведущей и попросила ей вызвать скорую помощь.Сначала врачи ставили диагноз "вирусная пневмония". Также политический деятель сдала тест на коронавирус, он не подтвердился. Людмила Нарусова остается в больнице, поддерживает режим самоизоляции. Ксения Собчак в комментарии добавила, что не контактировала с родственницей уже на протяжении двух недель.