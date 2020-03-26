Мультипликатор Александр Петров 20 лет назад получил «Оскар»





Александр Петров трудился над кинолентой «Старик и море», снятой по повести писателя Эрнеста Хэмингуэя, почти 2,5 года, проживая все это время в Канаде. Фильм создали на 70-мм пленку намерено для кинотеатров IMAX в стилистике «ожившей» живописи, когда мастер пишет на стекле своими пальцами.Высоко отзывался о таланте наставник мультипликатора на Высших курсах сценаристов и режиссеров Юрий Норштейн. Изучая его дипломную работу «Корова», он выяснил, что в техническом плане Петров добился успеха. Педагог считает своего ученика «блестящим рисовальщиком», прошедшим школу изобразительного искусства во ВГИКе и уделявшим много внимания самообразованию.Александр Петров является уроженцем Ярославской области. После учебы трудился художником мультипликационных кинолент на Свердловской киностудии и «Арменфильме». Дипломная работа на Высших курсах режиссуры стала основой для ленты «Корова», в 1990 году ее номинировали на «Оскар», но получил статуэтку мастер за экранизацию известного литературного произведения «Старик и море».Американская премия «Оскар» основана в 1929 году и выдается кинодеятелям за их работу в данной индустрии.