"Все, что у меня есть, это благодаря тебе": Владимир Пресняков-младший поздравил отца с 74-летием

Владимир Пресняков-младший опубликовал фотографию своего отца, в комментарии к которой поздравил его с днем рождения. Знаменитый певец сказал спасибо своему родителю за счастье дарить людям радость и музыку. Также исполнитель поблагодарил Владимира Преснякова-старшего за то, что на протяжении всей жизни именно он является его лучшим и верным другом. В конце своего поста Владимир Пресняков-младший написал: "Я очень-очень тебя люблю! Будь здоров и весел, как обычно. Твой сын".Подписчики присоединились к словам знаменитости и пожелали Владимиру Преснякову-старшему крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и бесконечной радости. Также фанаты поблагодарили музыканта за то, что он вырастил такого замечательного сына. Публикация исполнителя уже набрала более 17 000 отметок "Мне нравится".