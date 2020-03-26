Телеведущая Ксения Собчак: "Путин - единственный президент, посетивший больных коронавирусом"





Комментируя события, Ксения Собчак взяла интервью у нескольких пациентов, а затем отметила: Владимир Путин оказался единственным президентом, кто выбрал время и посетил своих граждан в больнице, где они проходят лечение от коронавируса, пандемия которого наблюдается в мире в настоящий момент.Как известно, Ксения Собчак однажды также баллотировалась в президенты России, однако не смогла набрать достаточное количество голосов.