Телеведущая Ксения Собчак: "Путин - единственный президент, посетивший больных коронавирусом"
Телеведущая Ксения Собчак в своем репортаже, посвященном пациентам, находящимся в Коммунарке и других больницах с коронавирусом, отметила, что Владимир Путин также нанес визит своим гражданам.
Комментируя события, Ксения Собчак взяла интервью у нескольких пациентов, а затем отметила: Владимир Путин оказался единственным президентом, кто выбрал время и посетил своих граждан в больнице, где они проходят лечение от коронавируса, пандемия которого наблюдается в мире в настоящий момент.
Как известно, Ксения Собчак однажды также баллотировалась в президенты России, однако не смогла набрать достаточное количество голосов.
Комментируя события, Ксения Собчак взяла интервью у нескольких пациентов, а затем отметила: Владимир Путин оказался единственным президентом, кто выбрал время и посетил своих граждан в больнице, где они проходят лечение от коронавируса, пандемия которого наблюдается в мире в настоящий момент.
Как известно, Ксения Собчак однажды также баллотировалась в президенты России, однако не смогла набрать достаточное количество голосов.