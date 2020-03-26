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"Мой инсайд": Ксения Собчак предсказала перенос голосования по поправкам в Конституцию

Телеведущая и эпатажная журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале сделала "инсайд". Буквально за полчаса до выступления Владимира Путина звезда проекта "Дом-2" написала, что голосование по поправкам в Конституцию перенесут.
"Мой инсайд": Ксения Собчак предсказала перенос голосования по поправкам в Конституцию

Телеведущая и блогер Ксения Собчак в своем канале в Telegram обратилась к подписчикам и написала: "Мой инсайд: голосование 22 апреля перенесут". Причиной дополнительных мер, как ожидается, станет карантин и пандемия коронавируса. В стране уже запретили массовые мероприятия, отменили ряд концертов, артисты перенесли свои выступления.

Вчера Владимир Путин обратился к гражданам и попросил их проявить ответственность в сложной ситуации, однако касательно голосования решение пока не принято. Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил: возможность переноса голосования пока рассматривается, а окончательное решение примет президент страны.

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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:57

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