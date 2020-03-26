"Мой инсайд": Ксения Собчак предсказала перенос голосования по поправкам в Конституцию





Телеведущая и блогер Ксения Собчак в своем канале в Telegram обратилась к подписчикам и написала: "Мой инсайд: голосование 22 апреля перенесут". Причиной дополнительных мер, как ожидается, станет карантин и пандемия коронавируса. В стране уже запретили массовые мероприятия, отменили ряд концертов, артисты перенесли свои выступления.Вчера Владимир Путин обратился к гражданам и попросил их проявить ответственность в сложной ситуации, однако касательно голосования решение пока не принято. Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил: возможность переноса голосования пока рассматривается, а окончательное решение примет президент страны.