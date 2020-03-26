"Все поездки отменены": Регина Тодоренко путешествует с сыном Михаилом сидя на диване

Регина Тодоренко часто посещала с сыном Михаилом разные страны. Сегодня знаменитость разместила архивную фотографию, на которой она прогуливается со своим наследникам на руках на Мальдивах. В комментарии телеведущая рассказала, что в связи с карантином все ее поездки пришлось отметить. Также возлюбленная Влада Топалова сообщила, что теперь она с сыном Михаилом путешествует сидя на диване с помощью фотографий. В конце публикации Регина Тодоренко написала, что старается не терять оптимистический настрой и спросила, как дела у ее подписчиков.Поклонники телеведущей отреагировали моментально. Многие написали, что надеются только на лучшее и мечтают о море. Некоторые пошутили, что путешествуют с помощью фотографий, которые опубликовала Регина Тодоренко и попросили делать чаще посты. Фото телеведущей с сыном уже набрало почти 80 000 лайков.