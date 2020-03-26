Наталья Подольская призналась, что она может плакать без причины

В начале этого месяца Наталья Подольская презентовала новую пластинку под названием «Плачь», в которую вошли десять композиций. Три песни новые, а остальные поклонники артистки уже слышали ранее. По словам гостьи Аллы Довлатовой, написаны композиции были в разные периоды ее жизни.Жена музыканта рассказала, что выход нового альбома у нее всегда связан с истерическим стрессом. Каждый раз артистка с нетерпением ждет реакции поклонников, так как это событие для нее невероятно трогательное. Причина такого поведения, конечно, есть, но как отметила исполнительница, она известна только ей.За время супружеской жизни Наталья Подольская выпустила два альбома. А у Владимира Преснякова вышла всего одна пластинка, ее релиз состоялся девять лет назад.