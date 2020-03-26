Экс-участники проекта "Дом-2" Виктория Романец и Антон Гусев могут стать новыми проектантами реалити





После прихода "старичков" Степана Меньщикова и Николая Должанского в Периметр их пары стали самыми обсуждаемыми на проекте "Дом-2". Фолловерам интересно наблюдать, как шоумен и рэпер строят свои отношения, добиваются взаимопонимания с избранницами и делятся переживаниями.Увидев положительный результат, организаторы решили привлечь к проекту еще одних героев - Викторию Романец и Антона Гусева, пишут СМИ. Несмотря на то, что уже на протяжении нескольких лет экс-участники счастливы в браке, периодически они ссорятся и ищут поддержки у поклонников.