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Адвокат Барановской о попытках Аршавина снизить алименты: «Чемпион не по голам, а по косякам»

На минувшей неделе появились первые сообщения о том, что известный российский футболист Андрей Аршавин обратился с судебным иском против своей экс-возлюбленной Юлии Барановской. Спортсмен пытается добиться сокращения алиментов, которые он должен выплачивать телеведущей, родившей от него троих детей. Адвокат знаменитости Игорь Ким взялся прокомментировать ситуацию.
Адвокат Барановской о попытках Аршавина снизить алименты: «Чемпион не по голам, а по косякам»

К слову, высказаться по поводу судебных претензий Аршавина успела уже и сама Барановская, которая высмеяла бывшего супруга, отметив, что он снова хочет внимания. Разумеется, ведущая не поддерживает желания футболиста добиться снижения размера алиментов. А вот ее адвокат Игорь Ким и вовсе рассказал журналистам, что телезвезда и сама неплохо зарабатывает, а потому способна обеспечить все потребности детей, но в данном случае имеет место некоторая принципиальность. Юрист напомнил: спортсмен бросил Юлию Барановскую беременной и с двумя маленькими детьми, а после игнорировал своих наследников в течение 5 лет. На данный момент Андрей Аршавин платит по 300 000 рублей на каждого ребенка.

«У нас сложилось такие впечатление, будто Аршавин старательно скрывает доходы, чтобы платить своим детям как можно меньше. В свое время он очень плохо поступил, бросив ее беременной с маленькими детьми на руках. Не так давно он развелся еще и с Алисой Казьминой, с которой у них также общий ребенок, обделенный вниманием отца. Поэтому он чемпион не по голам, а по косякам», - приводит слова Кима портал «СтарХит».

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:50

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