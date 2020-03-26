Наталья Ветлицкая перенесла коронавирус





Наталья Ветлицкая сейчас проживает в Испании. Артистка рассказала своим поклонникам о недавней болезни, которую она с трудом одолела. У певицы внезапно поднялась температура, начался кашель и боль в горле. Затем у Натальи Ветлицкой проявилась ломка во всем теле, которая не давала ей заснуть. Артистка не обратилась в клинику, поскольку у неё попросту не было сил. Весь период заболевания звезда пролежала в кровати и чувствовала сильное истощение. Певица предполагает, что это был коронавирус, но тестов она не делала, поэтому достоверно подтвердить данную информацию не может.Со слов Натальи Ветлицкой, она заразилась в магазине, нарушив правила личной гигиены. К счастью, все закончилось хорошо. Певица выздоровела и сейчас чувствует себя нормально. Во время болезни Ветлицкая пила много воды, в том числе и с содой, делала ингаляции.Кстати, это не единственная отечественная звезда, которая серьёзно заболела за последнее время. Лев Лещенко и его супруга перебывают в медицинском учреждении с двухсторонним воспалением легких.Сегодня в мире более 370 тысяч зараженных коронавирусом и больше 16 тысяч людей умерли. Медики просят во время карантина придерживаться правил личной гигиены и избегать мест массового скопления людей. Соблюдение элементарных правил позволит избавиться от проблем со здоровьем и пережить пандемию без серьезных последствий.