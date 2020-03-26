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Наталья Ветлицкая перенесла коронавирус

Наталья Ветлицкая поделилась со своими поклонниками историей недавней болезни. Певица считает, что перенесла коронавирус, поскольку все симптомы подпадают под данное заболевание.
Наталья Ветлицкая перенесла коронавирус

Наталья Ветлицкая сейчас проживает в Испании. Артистка рассказала своим поклонникам о недавней болезни, которую она с трудом одолела. У певицы внезапно поднялась температура, начался кашель и боль в горле. Затем у Натальи Ветлицкой проявилась ломка во всем теле, которая не давала ей заснуть. Артистка не обратилась в клинику, поскольку у неё попросту не было сил. Весь период заболевания звезда пролежала в кровати и чувствовала сильное истощение. Певица предполагает, что это был коронавирус, но тестов она не делала, поэтому достоверно подтвердить данную информацию не может.

Со слов Натальи Ветлицкой, она заразилась в магазине, нарушив правила личной гигиены. К счастью, все закончилось хорошо. Певица выздоровела и сейчас чувствует себя нормально. Во время болезни Ветлицкая пила много воды, в том числе и с содой, делала ингаляции.

Кстати, это не единственная отечественная звезда, которая серьёзно заболела за последнее время. Лев Лещенко и его супруга перебывают в медицинском учреждении с двухсторонним воспалением легких.

Сегодня в мире более 370 тысяч зараженных коронавирусом и больше 16 тысяч людей умерли. Медики просят во время карантина придерживаться правил личной гигиены и избегать мест массового скопления людей. Соблюдение элементарных правил позволит избавиться от проблем со здоровьем и пережить пандемию без серьезных последствий.

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ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:44

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