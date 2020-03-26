Мать Ксении Собчак сдала тест на коронавирус в Коммунарке

Сведений о состоянии здоровья сенатора Людмилы Нарусовой пока нет. Журналистам известно только то, что мать Ксении Собчак положили в палату, расположенную на третьем этаже клиники. 68-летняя пациентка сдает необходимые анализы, однако основной тест дал отрицательный результат на наличие коронавируса.Ранее сообщалось о том, что сенатор решила самоизолироваться после того, как общалась с людьми, вернувшимися из заграницы. Они посещали государства, в которых сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. В больнице в Коммунарке также находится певец Лев Лещенко и его жена. По словам друга семьи, юмориста Владимира Винокура, жизни 78-летнего артиста ничего не угрожает. У исполнителя диагностировали воспаление легких, а диагноз его супруги пока неизвестен, однако ночью музыкант попал в реанимационное отделение.