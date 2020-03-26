Андрей Разин: "Не соблюдая карантин, именно вы приговорите большинство заболевших к смерти"

Андрей Разин пообщался с заведующим хирургией 8-й Краснополянской больницы Станиславом Яшниковым. Врач рассказал, что именно может случиться, если люди не будут соблюдать карантин. Продюсер решил сообщить услышанное своим фанатам. Он отметил, что самые опытные врачи освобождаются от своих обязанностей и занимаются сортировкой поступающих больных. Их задачей становится поделить пациентов по степени тяжести. Все остальные медики занимаются лечением только больных "средней тяжести". "Лёгким" даются инструкции, которые они выполняют под надзором санитарок. Тяжелобольные отправляются в палаты и будут ждать, когда помогут всем остальным и займутся ими. Андрей Разин написал:Также продюсер попросил, чтобы фанаты уговорили своих пожилых родственников не выходить на улицу, а также и сами оставались дома. Андрей Разин отметил: